Amerikaan Harman grijpt de macht op Sony Open golf in Honolulu

Brian Harman is na een tweede ronde van 63 slagen de nieuwe leider op het Sony Open (PGA/6,2 miljoen dollar) in het Hawaïaanse Honolulu.

Harman, die in 2014 de John Deere Classic won en zich vorig jaar de beste toonde tijdens het Wells Fargo Championship, kwam op dag twee rond in zeven onder par en dit na zes birdies en één eagle waartegen hij één bogey moest incasseren. De 30-jarige Amerikaan is met zijn totaalscore van 127 slagen, dertien onder par, drie slagen beter af dan vijf spelers. Onder hen zijn landgenoten John Peterson, Tom Hoge, Talor Gooch, Chris Kirk en Zach Johnson, die zich in 2009 de beste toonde.

De Amerikaan Justin Thomas, de regerende kampioen, zette voor de tweede opeenvolgende dag een ronde neer van 67 slagen. Met zijn score van 134 slagen klom hij naar een gedeelde zeventiende plaats.

- stand na tweede ronde -

1. Brian Harman (VSt) 127=64-63 -13

2. John Peterson (VSt) 130=66-64

. Tom Hoge (VSt) 130=65-65

. Talor Gooch (VSt) 130=64-66

. Chris Kirk (VSt) 130=63-67

. Zach Johnson (VSt) 130=63-67

7. Patton Kizzire (VSt) 131=67-64

. Ollie Schniederjans (VSt) 131=66-65

. Kyle Stanley (VSt) 131=64-67

10. Xander Schauffele (VSt) 132=68-64

. Kevin Kisner (VSt) 132=68-64