Angelique Kerber verovert toernooizege op WTA Sydney

De Duitse Angelique Kerber (WTA 22) heeft zaterdag het WTA-toernooi in Sydney (hard/468.910 dollar) gewonnen. De voormalige nummer 1 van de wereld versloeg in de finale de Australische thuisspeelster Ashleigh Barty (WTA 19) met twee keer 6-4. De match duurde 1 uur en 12 minuten.

Voor de 29-jarige Kerber is het de elfde WTA-titel, de eerste sinds de US Open van 2016. Ze kan met vertrouwen richting Australian Open trekken, het grandslamtoernooi dat ze eveneens in 2016 won. Barty, 21, blijft voorlopig steken op een WTA-toernooizege. Vorig jaar was ze de beste in het Maleisische Kuala Lumpur.