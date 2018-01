Europa moet, ondanks zege van Pieters, achtervolgen tegen Azië op EurAsia Cup

Ondanks een overwinning van het Belgisch-Engels duo Thomas Pieters-Matthew Fitzpatrick is het nog steeds de Aziatische ploeg die met 6,5-5,5 de leiding waarneemt tijdens de EurAsia Cup golf, een treffen tussen een Europees en Aziatisch golfteam dat plaatsvindt op de Glenmarie golfbaan in het Maleisische Shah Alam.

De Europeanen, die op dag één na de fourballdiscipline tegen een 3,5-2,5 achterstand aankeken, begonnen nochtans voortreffelijk aan hun twee dag, die in het foursomes formaat werd afgewerkt. Zo stonden ze aanvankelijk in vijf van de zes wedstrijden aan de leiding. Het Zweeds-Engels team met Henrik Stenson en Tommy Fleetwood zorgde meteen voor het eerste Europese punt. Even later pakt het Engels duo Paul Casey en Tyrrell Hatton het tweede punt, aaarna ook Thomas Pieters en Matthew Fitzpatrick het Thais-Koreaans duo Poom Saksansin en Sunghoon Kang met 3&2 versloegen.

Het Frans-Spaans duo Alexander Levy en Rafael Cabrera Bello telde met nog vier holes te spelen twee punten voorsprong, maar de Maleisiër Gavin Green en de Japanner Yuta Ikeda pakten alsnog drie punten op een rij voor winst. Ook in de laatste twee wedstrijden konden de Aziaten een achterstand ombuigen in winst, waarmee dag twee op 3-3 eindigde.

Op de derde en laatste dag staan er nog twaalf single wedstrijden op het programma.

- uitslagen tweede dag -

Azië - Europa 3-3

Foursomes:

Fleetwood/Stenson (Eng/Zwe) 3&2 Chawrasia/Lahiri (Ind)

Casey/Hatton (Eng) 2&1 Aphibarnrat/Hun An (Tha/ZKo)

Green/Ikeda (Mal/Jap) 1 hole Levy/Cabrera Bello (Fra/Spa)

++ Pieters/Fitzpatrick (BEL/Eng) 3&2 Saksansin/Kang (Tha/ZKo)

Khongwatmai/Tanihara (Tha/Jap) 2&1 Dunne/Noren (Ier/Zwe)

Li/Fung (Chn/Mal) 3&1 Fisher/Wiesberger (Eng/Oos)