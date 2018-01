David Goffin is klaar voor de Australian Open, maar blijft bescheiden: “Probeer zo ver mogelijk te raken”

David Goffin begint zelfverzekerd aan de Australian Open. Fysiek en mentaal zit alles snor bij het nummer 7 van de wereld, zo vertelde hij zaterdag tijdens de traditionele Media Day in Melbourne.

“Ik voel me vol vertrouwen. Ik stond nooit beter op de ranking, heb drie wedstrijden gewonnen in de Hopman Cup. En deze week heb ik goed kunnen trainen met Federer, Dimitrov en Alexander Zverev. Door de finale van de Davis Cup kende ik een korte voorbereiding maar alles is goed verlopen. Het belangrijkste is dat ik me fysiek in orde voel, met de knie gaat het goed. Ik zal klaar zijn voor dinsdag.”

Goffin, die opent tegen een qualifier, wordt door vele waarnemers beschouwd als een belangrijke speler om te volgen. Sommigen zien in hem zelfs een potentiële kandidaat voor de eindzege. “Misschien, dat hangt ervan af met hoeveel kandidaten je rekening houdt”, zegt Goffin. “Als dat er twintig zijn, dan is het duidelijk dat ik daarbij hoor. Sommige kanshebbers hebben zoveel meer gewonnen dan ik, zoals Roger en Rafa. Anderen keren terug, zoals Djokovic en Wawrinka. Ik ben hier nooit verder geraakt dan de kwartfinales. Ik ga proberen zolang mogelijk mee te gaan en hoop mijn beste tennis te spelen.”

Rafael Nadal houdt alvast rekening met de Luikenaar, zo vertelde hij zaterdag. “Goffin heeft zijn kansen hier. Waarom niet?”, stelde de nummer 1 van de wereld. “Hij is een van de beste spelers ter wereld. Als hij fysiek in orde is, is hij een van de meest complete spelers. Hij kan meestrijden voor de titel. Hij heeft zoveel talent en bovendien heeft hij inmiddels veel ervaring opgedaan in grote matchen.”

Nadal speelde geen officiële match meer sinds zijn nederlaag tegen Goffin op de Masters in Londen in november. “Het is de eerste keer dat ik hier kom zonder officiële wedstrijd in de benen. Vorig seizoen heeft lang geduurd maar ik voel mij weer fris, zowel fysiek als mentaal. Ik ben heel gemotiveerd.” Nadal opent zijn toernooi tegen de Dominikaan Victor Estrella Burgos.