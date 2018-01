Horror: Nieuwe huiseigenaar treft badkamer vol bloed aan

Hans Kastelein schrok zich wezenloos toen hij de badkamerdeur van zijn pas aangekochte appartement in het Nederlandse Hoensbroek opende. Er lag een mes en overal zat nog bloed.

Het nieuwe appartement van Kastelein ademt een nauwelijks voorstelbare treurigheid. De vorige bewoonster, een jonge vrouw, is uit het leven gestapt, weet de koper. Hij kocht het flatje op een executieveiling. Als beleggingsobject voor zijn oude dag - niet om er in trekken. Toch vindt Kastelein dat de notaris hem op z’n minst even had moeten inseinen over wat hij in de badkamer zou aantreffen.

Horrorhuis

Kastelein (57) zegt dat hij geen moeite heeft met de rotzooi, dat hoort erbij. “Maar toen wij de badkamerdeur openden, schrokken we ons wezenloos. Wij zagen een bebloed mes, bloed aan en rond de wc-pot en een met bloed besmeurd kastje. Totaal onvoorbereid word je met een horrorhuis geconfronteerd.”

Kijkdag

Het Maastrichtse notariskantoor dat de executieveiling regelde, had het op kosten van de koper mogen laten schoonmaken, zegt hij. Anders had de medewerker die binnen was geweest hem even moeten inseinen. Zelf had Kastelein, die in de buurt van Meppel woont, de kijkdag gemist. “In dit soort gevallen mis je dan weinig. Niet dat ik een grote belegger ben of zo.”

De koper, die de rotzooi vrijdagmiddag opruimde, spreekt van een horrorsituatie. “Ik kwam er snel achter wat zich hier min of meer had afgespeeld. Het was een ongelofelijk deprihok. Er lagen bescheiden van psychologische en psychiatrische behandelingen en recepten voor medicatie. Spreuken aan de muur vertelden over haar geestelijke gesteldheid.”

Dagboek

Tijdens het opruimen komt hij een behandeldagboek tegen. “Schrijnend als je ziet hoe persoonlijk dit is opgeschreven, ook over haar relatie met haar ouders. En dat ligt hier nog gewoon... Zo erg.”

Menselijkheid

Kastelein, die zegt nog nooit eerder contact te hebben gezocht met media, vindt een “oproep tot menselijkheid op zijn plaats.” Hij laat mailverkeer met het notariskantoor zien. “Ze willen er niets van weten, zeggen dat ik maar op de kijkdag had moeten verschijnen en verschuilen zich achter regeltjes. Zo kil en afstandelijk. Dit duidt op een totaal gebrek aan empathie. Deze handelwijze getuigt van gebrek aan respect voor de overledene en voor de koper.”

Het notariskantoor wil niet reageren.