Trump reageert op aantijgingen pornoactrice

Een advocaat van Donald Trump heeft in 2016 130.000 dollar gestort aan een ex-pornoactrice, zodat ze zou zwijgen over een seksuele relatie die ze had met de vastgoedmagnaat in 2006. Dat schrijft zakenkrant Wall Street Journal vrijdag, maar het Witte Huis ontkent.

De transactie tussen advocaat Michael Cohen en Stephanie Clifford werd een maand voor de presidentsverkiezingen onderhandeld, schrijft de krant. Clifford, die bekend was als Stormy Daniels in de porno-industrie, vertelde in private kring dat ze seks had met Trump in juli 2006, in de marge van een chic golftoernooi in de buurt van Lake Tahoe, een toeristische regio tussen California en Nevada.

Trump was destijds al getrouwd met zijn huidige vrouw Melania. In een persbericht ontkende het Witte Huis categoriek dat Donald Trump en Stormy Daniels ooit een seksuele relatie zouden gehad hebben. “Dit is oude gerecycleerde informatie, die gepubliceerd en met klem ontkend werd voor de verkiezingen”, zei het Witte Huis.

Tijdens de presidentscampagne in 2016, maar ook terwijl hij al president was, werd Trump herhaaldelijk beschuldigd door verschillende vrouwen van ongewente intimiteiten in het verleden. De beschuldigingen werden met klem ontkend. De feiten waarover Wall Street Journal bericht, zouden evenwel niets te maken hebben seksuele intimidatie.

