Afrikaanse Unie eist excuses van Trump na uitspraak over ‘shithole’-landen

De Afrikaanse Unie heeft vrijdagavond excuses geëist van de president van de Verenigde Staten, Donald Trump, na zijn verklaringen over immigratie vanuit ‘shithole’-landen. Met één stem, in een zelden gehoorde felle taal, eisten de 54 ambassadeurs van de Afrikaanse groep bij de Verenigde Naties dat de VS-president zijn woorden terugneemt. “Schandalige, racistische en xenofobe opmerkingen”, zeggen ze. De ambassadeurs zijn bezorgd over de “groeiende” tendens van de regering-Trump om het “continent, en gekleurde personen, te denigreren”. Senegal en Botswana riepen de ambassadeur van de VS al op het matje.