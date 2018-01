“Wie weet word ik ooit scout van Chelsea”

Hij verscheen tot nu toe amper in de media, omdat Roland Duchâtelet hem liever afschermde. Het leverde hem de bijnaam de ‘Schim van Stayen’ op. De 30-jarige Thomas Driesen is al sinds 2012 dé medewerker van Duchâtelet in voetbalzaken. Op het vlak van spelersscouting en transfers dan. Afgelopen zomer diende Driesen in vele gevallen zijn fiat te geven vooraleer een speler door STVV werd binnengehaald. Nu Sint-Truiden overgenomen werd door DMM.com, is Driesen voorlopig nog steeds belangrijke raadgever, naast zijn werk voor Charlton of Alcorcon. “Wie weet word ik ooit scout voor een grote club als Chelsea”, lacht de Helchterenaar, die sinds zijn voetbaljob de rastakapsels stilaan inruilde voor een meer bescheiden coupe.