Lotto winnen wordt gemakkelijker

Nooit eerder waren er zoveel spelers en nooit eerder werd zoveel winst verdeeld. De loterij heeft, om het met de woorden van topman Jannie Haek te zeggen, een miraculeus jaar achter de rug. Met een make-over van de Lotto, die dit jaar veertig kaarsjes uitblaast, zullen straks wellicht nog meer miljonairs uit de bus komen.

Een miraculeus én historisch jaar. Grote baas Jannie Haek schuwt de superlatieven niet. De Nationale Loterij – die in een dip zat na de aanslagen in Brussel – is helemaal terug. “We verkopen impulsproducten. Dat betekent dat mensen pas spelen als ze zich goed in hun vel voelen. Vandaag is dat het geval.” De Nationale Loterij sluit 2017 af met bijna zeventig miljoen winnaars, onder wie 37 miljonairs. Samen mochten ze 866,1 miljoen euro verdelen. Drie miljoen meer dan het jaar ervoor. “Het winstbedrag is niet gek veel toegenomen, maar het is wel uitgekeerd aan een grotere groep”, zegt financieel manager Gregory Maes. “De winstkans vergroten: dat is wat we proberen te bereiken.”

Met die filosofie in het achterhoofd gaf de loterij EuroMillions eerder al een grondige facelift. Met My Bonus kreeg dat spel meer Bel­gische winnaars dan ooit. 16 miljoen in totaal. Iets gelijkaardigs hebben de bazen nu met Lotto in petto. Het op een na populairste spel van de loterij – enkel EuroMillions is populairder – wordt veertig en krijgt dit jaar een make-over. “Over de invulling willen we nog niets kwijt”, zegt Haek. Maar ook hier is wellicht het doel: hogere winstkansen, en dus ook meer winnaars.

Frieda Matthys, professor Verslavingszorg aan de VUB reageert afwachtend. “Hoe aantrekkelijker het spel, hoe meer spelers en hoe meer spelers hoe meer kans op verslaving.” ­Marijs Geirnaert, directeur van het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD): “Met Lotto valt dat nog mee, omdat het aantal spelmomenten beperkt is. Wat je wel voelt, is dat de competitie tussen de verschillende aanbieders toeneemt.”

Ondanks de moordende concurrentie van online sportweddenschappen en ­casinogames gaat het de loterij voor de wind. Met de beste omzet uit de geschiedenis, bijna acht procent meer dan het jaar ervoor. Met dank ook aan de digitale verkoop. Die is met een derde toegenomen. Toch blijft de krantenboer de belangrijkste verkoper. “Driekwart van onze omzet halen we uit onze fysieke verkooppunten”, aldus Haek.