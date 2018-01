“Dit WK is onze kans”, maar niemand wil Rode Duivels aanmoedigen in Rusland

De Belgische voetbalsupporters draaien maar niet warm voor het WK in Rusland. De verkoop loopt voor geen meter. De reden: te ver, te duur én de school­examens.

Nog drie weken. Zo lang loopt de voorverkoop van de Belgische WK-tickets. Wie de Rode Duivels in Rusland wil aanmoedigen in een Belgisch vak, heeft nog tot 31 januari om kaarten te kopen via de bond. Daarna zijn supporters aangewezen op de vrije verkoop door de wereldvoetbalbond FIFA en zijn ze niet langer zeker van een plaats. Wie ervan droomt de Belgen aan het werk te zien in de finale, moet nu zijn slag slaan, valt te horen bij de bond.

“Dit WK is onze kans”, schrijft de voetbalbond in een mededeling. “Heel wat Rode Duivels en de staf hebben hun ambitie duidelijk uitgesproken en die is: wereldkampioen worden. Wij willen ervoor zorgen dat we met zoveel mogelijk naar Rusland trekken om die extra push te geven!”

De bond doet de oproep omdat de verkoop voor geen meter loopt. “We kunnen niet anders dan toegeven dat de verkoop tegenvalt”, zegt Tijs Cools van de supportersfederatie 1895. “Daarom deze nieuwe oproep. Wie absoluut zeker wil zijn van een zitje, heeft nog drie weken. Daarvoor moet je eerst lid worden van onze fanclub 1895 en daarna kan je met een nummer kaarten be­stellen.”

Bestemming en prijs

Cools staat in permanent contact met de supportersclubs van de Rode Duivels. Daar valt te horen dat veel leden afknappen op de bestemming en op de prijs. Een ticket in de goedkoopste categorie kost 86 euro. Maar daar moet je minimum 400 euro bijtellen voor een plaatsje op een van de supporterscharters van SN Brussels Airlines. Wie er in Moskou een weekendje van wil maken, betaalt 448 euro voor de vluchten en minstens 100 euro voor een tweepersoonskamer. Wie tevreden is met een slaapplaats in een zaal, betaalt 25 euro.

Hopen

“We hopen dat de verkoop nog aanzwengelt want we zouden graag met zo veel mogelijk fans de ploeg aanmoedigen”, zegt Cools. “En anders proberen we evenveel lawaai te maken met de mensen die er zijn.”

De vluchten die op één dag heen en terug gaan, hebben voorlopig het meeste succes bij Brussels Airlines. Dat lijkt een must voor België-Engeland in Kaliningrad omdat in die stad amper nog hotelkamers overblijven. Wie daar wil overnachten, moet rekenen op zo’n 300 euro.