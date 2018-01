Kom op tegen Kanker wil verbod op tabak

Juristen van Kom op tegen Kanker onderzoeken een wettelijk verbod op tabak in België. Ze laten zich daarvoor inspireren door Nederland. Daar beschuldigt de advocate van enkele kankerpatiënten en -organisaties de vier grote tabaksfabrikanten (Philip Morris, Japan Tobacco, Imperial Tobacco en British American Tobacco) van poging tot moord.

Directeur Hedwig Verhaegen van KOTK ­bezocht samen met enkele juristen de advocate. “We gaan na of haar argumentatie ook opgaat in België. Als dat zo is, zullen we onze raad van bestuur adviseren een strafklacht in te ­dienen.”

De advocate beschuldigt de tabaksfabrikanten van ­poging tot moord omdat ze een bewezen giftig, verslavend en dodelijk product verkopen. Ze betoogt ook dat ze willens en wetens ­rokers verslaafd en dus moedwillig ziek maken.