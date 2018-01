Hasselaar René (88) tennist nog drie keer per week: “Ik kan nog altijd niet tegen mijn verlies”

Hasselt -

“Ik heb 30 jaar gevoetbald, 30 jaar geskied en nu ben ik van plan om 30 jaar te tennissen.” Hasselaar René Vos is gisteren 88 geworden. Hij tennist nog drie keer per week bij tennisclub Excelsior en is nog niet van plan om te stoppen. “Ik blijf tennissen zolang het kan. Als ik niet te veel verlies, tenminste. Want daar kan ik niet goed tegen”, lacht de kranige tachtiger.