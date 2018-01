Onduidelijkheid over nieuwe regeling pensioensparen: banken en verzekeraars weten niet wat ze moeten doen

Er heerst grote onduidelijkheid over de nieuwe regeling rond pensioensparen die dit jaar ingaat. De regering besliste in het Zomerakkoord dat het plafond voor pensioensparen wordt verhoogd. Die maatregel is echter nog niet omgezet in een wet, waardoor banken en verzekeraars niet weten wat ze ermee aan moeten, meldt VTM Nieuws. Klanten hebben veel vragen, die niet beantwoord kunnen worden.

Wie aan individueel pensioensparen doet, kon jaarlijks tot 940 euro storten in een fonds of een verzekering. Eind vorig jaar werd dat maximumbedrag opgetrokken naar 960 euro. In het Zomerakkoord werd bovendien al beslist dat er een tweede plafond komt dat 1.230 euro zou bedragen. De pensioenspaarders genieten een fiscale aftrek van 30 procent voor wie 960 euro spaart en 25 procent voor wie 1.230 euro spaart. Het gaat dus om een belastingvoordeel van respectievelijk 288 euro of 307 euro.

Het verhoogde plafond is echter nog niet omgezet in een wet en is dus nog niet van kracht. Het resultaat is dat banken en verzekeraars niet weten wat te doen. Heel wat klanten zitten met vragen, waarop op dit moment nog geen antwoord kan worden gegeven. Veel banken vragen klanten geduld te hebben. Verder raden ze voor nu aan de 960 euro te storten, omdat bijstorten later ook nog kan.

De wet wordt in de loop van volgende maand gestemd en kan dus in de lente van kracht worden, aldus het kabinet van minister van Financiën Johan van Overtveldt (N-VA) tegen VTM Nieuws. “In december is slechts één onderdeel van het Zomerakkoord goedgekeurd, de verlaging van de bedrijfsbelasting. Alle andere hervormingen worden pas de komende weken in het parlement besproken en gestemd.”