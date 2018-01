Trein met honderden passagiers heeft vijftien uur vertraging door hevige sneeuwval

De hevige sneeuwval in Japan heeft het openbaar vervoer flink in de problemen gebracht. Zo heeft een trein die vertrok vanuit de stad Niigata een vertraging opgelopen van maar liefst vijftien uur. Drie personen raakten tijdens de rit onwel en moesten afgevoerd worden naar het ziekenhuis.

Foto: AP

Al van bij het vertrek was duidelijk dat de trein vermoedelijk met veel vertraging zou aankomen in Nagaoka. Donderdagnamiddag om vijf voor halfvijf kon de trein vanuit Niigata vertrekken, waarna een rit volgde in erg zware omstandigheden. De sneeuw bleef maar uit de lucht vallen, waardoor de machinist geen andere keuze had dan om iets voor zeven uur ’s avonds het treinstel te laten stilstaan tussen twee stations.

De passagiers, zo’n 430 in totaal, evacueren was bovendien ook geen optie. Volgens een woordvoerder van spoorbedrijf East Japan Railway was dat te riskant vanwege de dikke laag sneeuw en de duisternis. Gelukkig was de trein voorzien van elektriciteit, verwarming en toiletten, al moesten drie personen niettemin vroegtijdig het voertuig verlaten omdat ze onwel werden.

Vrijdagochtend kregen de overgebleven passagiers eten en drinken aangeboden van het spoorbedrijf en kon de trein de rit verderzetten. Sommigen hadden echter al ’s nachts de trein verlaten doordat ze werden opgepikt door familieleden. Japans minister van Mobiliteit Keiichi Ishii heeft het bedrijf al gevraagd om een onderzoek te starten waarom het zo lang duurde om de passagiers bij te staan.

Foto: AP