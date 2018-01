Hasselt“Herinner mensen met een erfelijk risico op darmkanker met een brief aan hun controle.” Dat vraagt tv-figuur Tom Waes (49), die zelf erfelijk belast is en om de vijf jaar een darmonderzoek of coloscopie moet laten uitvoeren. “We krijgen elke zes maanden een brief van de tandarts, maar aan een belangrijke controle tegen darmkanker worden we niet herinnerd.” Volgens de Orde der artsen zijn er al huisartsen die herinneringsbrieven sturen, maar is dat een vrijblijvende keuze.