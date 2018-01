De brug over het Albertkanaal in de Zwartenhoek in Kwaadmechelen wordt verhoogd. De beplanting is al gerooid en de nutsvoorzieningen worden voorbereid. Eind februari starten de eigenlijke bouwwerken. “Omdat de nieuwe brug ter plaatse naast de bestaande brug wordt opgebouwd, zal er praktisch geen verkeershinder zijn”, zegt burgemeester Dirk De Vis (CD&V).