Shanti (19) belandde in psychiatrie na aanslagen Zaventem: “Ik droomde dat ze me zouden bombarderen”

Lichamelijk had Shanti De Corte geen schrammetje na de aanslagen in Zaventem, maar psychisch richtten de bommen van 22 maart wel veel schade aan. Na een behandeling van een jaar in de psychiatrie, lukt het haar nu om haar leven weer zelf in handen te nemen en organiseert ze lezingen om te vertellen wat ze heeft doorgemaakt.

Shanti De Corte (19) wordt nog steeds een paar keer per maand huilend wakker van nachtmerries waarin terroristen haar willen vermoorden. “Het is al veel minder dan het geweest is, gelukkig. Ik heb ook ...