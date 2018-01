Chirurg liet ‘handtekening’ achter op lever patiënten

Een Britse topchirurg die bij heelkundige ingrepen zijn initialen in de lever van twee patiënten had gebrand, is veroordeeld tot een boete van 10.000 pond (rond de 11.000 euro). De 53-jarige arts handelde niet in een stresssituatie tijdens een moeilijke operatie, maar eerder uit arrogantie. De zaak kwam aan het licht toen een andere chirurg de ‘handtekening’ opmerkte.

De rechter sprak vrijdag in zijn vonnis in Birmingham over “machtsmisbruik en vertrouwensbreuk”. Behalve tot het betalen van de boete is hij ook veroordeeld tot 120 uur sociaal werk verrichten.

De in levertransplantaties gespecialiseerde chirurg had op de organen zijn initialen S.B. gegraveerd met een ‘argon beamer’, een soort laserstraal waarmee bloedingen worden gestopt. De leverfuncties werden door de ijdele ingreep niet beschadigd. De tot dan erg gerespecteerde arts werd in 2013 geschorst door het Queen Elizabeth-ziekenhuis in Birmingham en een jaar later na een zitting voor de tuchtcommissie ontslagen.

Hij gaf voor de rechtbank in Birmingham de feiten toe, maar ontkende het toebrengen van lichamelijk letsel. De initialen werden bij een patiënt ontdekt, toen een andere chirurg een bijkomende ingreep moest verrichten.

In de rechtbank waren volgens nieuwszender Sky News ook voormalige patiënten, van wie leven door de chirurg werd gered en die hem door getuigenissen wilden steunen. De arts werkt inmiddels als anesthesist in een ander ziekenhuis.