Boris Vallée: “Zowel in functie van sprinters als voor eigen rekening rijden”

Boris Vallée is met zijn 24 lentes één van de jongste renners van Wanty-Groupe Gobert. De Luikenaar is na twee jaar Lotto Soudal en twee jaar Fortuneo-Oscaro klaar voor een nieuwe uitdaging. Op de ploegvoorstelling in Benidorm deed Vallée zijn ambities uit de doeken.

Bij Lotto Soudal werkte Vallée vooral voor sprinter André Greipel, bij Fortuneo-Oscaro kon hij meer zijn eigen gang gaan. Onder Hilaire Van der Schueren is hij van plan om de twee te doen. “Ik weet wat het is om een sprinter te lanceren, maar kan ook zelf winnen. bij Wanty wil ik werken voor Timothy Dupont en Andrea Pasqualon, maar ook voor eigen rekening rijden en op zeges mikken, vooral in de Belgian Cycling Cup.”

Vallée is gelukkig in zijn nieuwe werkomgeving. “Ik ben heel blij om me bij deze strijdlustige ploeg te voegen. Het wordt zoeken naar een evenwicht tussen werk opknappen en mijn eigen gang gaan. Of ik een plaats heb in de Tourselectie, is nog moeilijk te voorspellen, maar het is de droom van elke renner. Hoe dan ook valt er ook los van de Tour een druk programma af te werken.”