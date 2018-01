Koekelkoren en Van Walle winnen ook tweede wedstrijd op CEV masters in Tsjechië en zijn groepswinnaar

Dries Koekelkoren en Tom van Walle hebben vrijdag na hun eerste ook hun tweede groepswedstrijd gewonnen op de CEV Masters in het Tsjechische Pelhrimov. Het Belgische duo, het zesde reekshoofd, won met 2-0 van de Letse combinatie Samoilovs-Smedins.

Na 43 minuten stond het in de laatste groepswedstrijd in groep C 21-16 en 21-19, en dat tegen het derde reekshoofd. Vorig jaar gingen de Belgen in de halve finales nog onderuit tegen de Letten. Koekelkoren en van Walle, die eerder op de dag van het Franse duo Krou-Aye wonnen, pakken zo de groepswinst. De rechtstreekse kwalificatie voor de kwartfinales is op die manier een feit.

De kwartfinale van de Belgen vindt zaterdag om 17u00 plaats. Ze nemen het op tegen de winnaar van het barrageduel tussen het Oostenrijkse duo Doppler-Horst en het Poolse duo Bryl-Fijalek.