Nieuwe doorbraak in onderzoek naar dood Ivana: “Al gewond voor haar val”

Peer - Het Peerse model Ivana Smit had al verwondingen op haar achterhoofd en op haar beide bovenarmen voordat zij in Maleisië van een balkon viel. Dat meldt de Nederlandse krant De Telegraaf.

Patholoog Frank van de Goot voerde de tweede autopsie eind vorig jaar uit en liet toen al weten dat hij een naar gevoel kreeg bij het zien van het lichaam van Ivana. Nu komt hij naar buiten met de voorlopige uitslag van zijn onderzoek.

Uit het toxicologisch rapport blijkt dat het letsel op haar achterhoofd al aanwezig was voordat het model veertien verdiepingen naar beneden viel. Ook de blauwe plekken op haar bovenarmen zouden afkomstig zijn van voor haar val. Van de Goot zegt dan ook dat dit erop kan duiden dat ze tegen haar wil is vastgepakt. In Ivana’s bloed werden ook cocaïne en PMMA aangetroffen, een combinatie van drugs die volgens de patholoog dodelijk kan zijn.

Potentieel misdrijf

De ouders van Ivana reageren opgelucht op het nieuws en hopen met deze resultaten dichterbij de waarheid te komen. Eerder riepen zij de hulp in van het Nederlands Openbaar Misterieomdat ze vermoedden dat de Maleisische autoriteiten de dood van hun dochter in de doofpot probeerden te stoppen.

“Er wordt op dit moment nader onderzoek gedaan naar een aantal scenario’s”, zegt de advocaat van de familie Sébas Diekstra. “Daarbij tekent er zich op dit moment langzamerhand één scenario af waar derden een actieve rol in hebben gehad: een potentieel misdrijf. In het belang van het onderzoek maken wij de details hiervan nog niet bekend.”

De autopsierapporten uit Maleisië zijn inmiddels opgevraagd, maar het Landelijk Parket kan hierover nog niks bekendmaken. De familie hoopt uit de rapporten ook af te kunnen leiden of Ivana voor haar dood ook seksueel misbruikt is. In de tweede autopsie in Nederland kon dat namelijk niet meer onderzocht worden.

Onduidelijke omstandigheden

De Belgisch-Nederlandse Ivana Smit liet op 7 december 2017 in onduidelijke omstandigheden het leven, na een val van een balkon in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Zij was die nacht op bezoek bij een Amerikaans echtpaar. Het Peerse model werd op 30 december begraven in het Nederlandse Roermond in aanwezigheid van 600 gasten.