Julie (21) doodgereden op kruispunt, chauffeur blaast positief

Julie Daivier (21) uit Oostende is overleden na een ongeval in de Gistelsesteenweg. De fietsster werd op een kruispunt gegrepen door een automobilist die had gedronken. “Zo een toffe en lieve vrouw, het komt hard aan”, zegt haar ex-werkgever.

Het ongeval gebeurde donderdag kort voor 19 uur op de hoek van de Zilverlaan en de Gistelsesteenweg, een drukke invalsweg van en naar Oostende. Het was mistig en de 21-jarige Julie Daivier stak er met haar fiets het goed verlichte kruispunt over richting Stene. Een eerste wagen die richting Gistel reed, stopte om haar over te laten. De chauffeur van een bestelwagen met aanhangwagen die uit de andere richting kwam en naar de Kennedyrondrotonde reed, merkte haar te laat op. Hij remde nog, maar kon een aanrijding niet vermijden.

Julie Daivier.

Positieve ademtest

Julie werd opgeschept door de lichte vrachtwagen en raakte zwaargewond. De rijbaan werd geruime tijd afgesloten en er kwam ook een verkeersdeskundige ter plaatse. De bestelwagen werd bestuurd door een 40-jarige Oostendenaar. Die legde na het ongeval een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd 6 uur ingehouden. Julie werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed vrijdag aan haar verwondingen.

Julie Daivier was afkomstig uit het Franse Aix-en-Provence, maar woonde bij haar ouders in Oostende. In Brugge studeerde ze toerisme.

“Nadat ze in september was afgestudeerd, kwam ze bij ons werken”, zegt Bart De Bruycker, zaakvoerder van Hotel Ter Streep aan de Leopold II-laan. “Het was dus haar eerste job, maar ze pakte het heel goed aan. Ze was sociaal in de omgang. Een warm meisje dat ook haar collega’s heel genegen was. Klantvriendelijk, maar ook oprecht lief. Het verschrikkelijke nieuws sloeg bij ons in als een bom.”

Onopzettelijke doding

Julie werkte bij Ter Streep als receptioniste en had normaal een contract tot 28 februari. Maar omdat het hotel dicht is door verbouwingen tot het einde van de maand vond ze ondertussen vast werk bij reismaatschappij TUI. “Ze zou daar al op 1 februari mogen beginnen, dat hadden we besproken”, zegt Bart. “Afgelopen zondag hadden we nog samen eentje gedronken en zijn we naar de kerstmarkt gegaan. In de loop van de week is ze zelfs nog eens binnen gesprongen. Het was een toffe vrouw. Het nieuws komt erg hard aan”, besluit de hoteluitbater aangeslagen.

De man die haar aanreed zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden voor onopzettelijke doding en alcoholintoxicatie in het verkeer.