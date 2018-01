Officenter mikt op 20 vestigingen tegen 2020

HASSELTOfficenter, het unieke concept van Christa Jouck en Koen Batsleer rond businesscenters en coworking, wil tegen 2020 zo’n 20 vestigingen tellen. Binnenkort opent de achtste vestiging in Eindhoven, en ook Breda ligt in het vizier. Maar de tandem Jouck-Batsleer mikt toch vooral op de eigen gouw om die ambitieuze doelstelling te halen. Er lopen gesprekken met POM Limburg om de zeven Limburgse bedrijvencentra van de provincie over te nemen.