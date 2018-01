Hasselt - Het nettoloon van vrouwelijke Limburgse zelfstandigen is in vijf jaar tijd met 11 procent gestegen. Het is een sterkere stijging dan gemiddeld in Vlaanderen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van sociaal verzekeringsfonds Acerta. Door die stijging kiezen meer en meer Limburgse vrouwen om van een bijberoep een zelfstandig hoofdberoep te maken.

Het gemiddelde netto jaarinkomen voor een zelfstandige Limburger is 31.717 euro. Dat is het laagst in Vlaanderen.