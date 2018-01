Aanhouding 6 verdachten van Belgisch-Nederlandse drugsbende bevestigd

Hasselt - De raadkamer in Hasselt heeft vrijdag de aanhouding bevestigd van zes van de dertien verdachten die maandag en dinsdag gearresteerd werden voor hun betrokkenheid bij een Belgisch-Nederlandse drugsbende. De advocaten van zeven verdachten vroegen uitstel omdat het strafdossier momenteel 9.000 pagina’s telt. De raadslieden hebben nog niet de tijd gehad om alles te lezen. De zitting voor deze verdachten is naar vrijdag 19 januari uitgesteld.

De criminele organisatie hield zich bezig met cocaïnetrafiek, het telen en verhandelen van wiet en de productie en handel van synthetische drugs. In Ham en Hamont-Achel werden drie amfetaminelabs ontmanteld. Er werden 3.000 cannabisplanten en 700 kleinere planten in beslag genomen bij plantages in Heist-op-den-Berg, Wuustwezel en Hoogstraten.

In voertuigen, die van speciale bergruimtes voorzien waren, werden partijen cannabis en cocaïne naar Malta gesmokkeld. Op 20 december 2017 werd in het Nederlandse Scheveningen de vermoedelijke spilfiguur John H. uit Sint-Willebrord in het Nederlandse Noord-Brabant gearresteerd. Dat gebeurde tijdens een transactie van 50 kilo cocaïne. H. maakte in het verleden deel uit van de York-bende. Daarvoor werd hij tot 11 jaar cel veroordeeld. Aan de Nederlandse schatkist is hij 800.000 euro misdaadgeld verschuldigd.

Het onderzoek naar de organisatie werd midden 2016 opgestart nadat het federale voedselagentschap melding maakte van abnormale bestellingen van chemicaliën door een zeepbedrijf in Lommel. Die chemicaliën moesten dienen voor de productie van synthetische drugs. Het Limburgse parket startte een dossier op dat vervolgens door het federale parket werd overgenomen. Vijftien speurders van de Limburgse federale gerechtelijke politie werkten anderhalf jaar fulltime aan het onderzoek. Ze presteerden minstens 27.000 manuren.

Begin deze week werden negentien huiszoekingen in ons land uitgevoerd. Tegelijkertijd vonden in Nederland negen huiszoekingen plaats. Bij onze noorderburen werden vijf verdachten opgepakt door middel van een Europees aanhoudingsbevel.