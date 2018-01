Family Justice Center Limburg officieel geopend

Hasselt - Het Family Justice Center (FJC) in Hasselt is vrijdagavond officieel geopend door onder meer Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) en minister van Justitie, Koen Geens (CD&V). Hulpverleningsorganisaties, politie en justitie zitten er samen onder één dak voor een gezamenlijke aanpak van intrafamiliaal geweld. In de eerste drie maanden werden al 167 dossiers aangemeld bij het FJC. Bedoeling is om vanaf 2020 ook rechtstreeks toegankelijk te zijn voor het publiek.

Limburg is al jaren voortrekker van een geïntegreerde aanpak van intrafamiliaal geweld en startte in het najaar van 2017 het Family Justice Center Limburg op, dat sinds januari dit jaar door de Vlaamse overheid gecoördineerd wordt. “We moeten samen werk maken van ‘één gezin, één plan’ voor het verzekeren van de veiligheid en het herstel van zowel slachtoffer als dader”, zegt Vlaams minister Jo Vandeurzen.

In een eerste fase gaat het om een pilootproject in de twee grootste politiezones van Limburg: Carma en Limburg Regio Hoofdstad. Sinds oktober vorig jaar komen uit deze politiezones alle processen-verbaal die betrekking hebben op intrafamiliaal geweld terecht in het FJC. Goed voor 45 procent van alle processen-verbaal, dat zijn meer dan 3.000 pv’s op jaarbasis. Andere organisaties kunnen voorlopig enkel zeer complexe en ernstige dossiers aanmelden.

“Na een jaar wordt de werking van het FJC geëvalueerd en stelselmatig uitgebreid naar alle Limburgse politiezones”, zegt Sabrine Reggers, coördinator van het FJC Limburg. “In de loop van dit jaar zal het FJC ook een tweede locatie krijgen op de Welzijnscampus in Genk.”

Minister van Justitie Koen Geens, staat volledig achter de werking van het Family Justice Center. “Een multidisciplinaire werking zoals hier vertrekt vanuit een oprechte wil om kwalitatief samen te werken”, aldus Geens. “Daar heb ik enorm veel respect en bewondering voor, want het vraagt van elk van de betrokken diensten een bijzondere inzet.” Volgens minister Vandeurzen kunnen de diensten door middel van het FJC “nog alerter zijn voor signalen van geweld en kort op de bal spelen.”

Antwerpen, Turnhout en Mechelen gingen Hasselt en Genk al voor met een gelijkaardig centrum. Het idee komt overgewaaid uit de Verenigde Staten en Canada, waar er al langer met één centrum per regio gewerkt wordt om zulke meldingen sneller op te lossen.