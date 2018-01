Man die ex voor ogen van kinderen doodstak: “Het was echt niet mijn bedoeling haar te doden”

De advocaten van Nesib B. (35), die voor het Antwerpse hof van beroep terechtstaat voor de moord op zijn ex-vriendin Irisleidi Tamayo (26), betwisten het opzet om te doden en de voorbedachtheid. Ze vroegen het hof de feiten te herkwalificeren in opzettelijke slagen en verwondingen met ongewild de dood tot gevolg.

Irisleidi was op vraag van de beklaagde op 30 januari 2016 naar de woning aan de Eethuisstraat in Merksem gegaan om de twee jongste kinderen op te halen. Haar moeder en diens partner kwamen mee, maar de beklaagde vroeg hen om buiten te wachten, want hij wilde vijf minuten alleen met het slachtoffer praten.

Volgens Nesib B. had ze hem allerlei verwijten naar het hoofd geslingerd en had ze een mes uit het messenblok in de keuken proberen nemen. Hij was echter sneller. Op dat ogenblik waren de kinderen binnengekomen en had hij het mes voor hen verstopt. Hij ging vervolgens met Irisleidi verder praten in de garage. Nesib B. had het mes nog bij zich, omdat hij “vergeten” was het terug te leggen. In de garage had Irisleidi hem opnieuw verwijten gemaakt. Hij had haar gewaarschuwd dat hij haar pijn zou doen als ze niet ophield, en had haar vervolgens gestoken.

Nog nooit een vinger naar haar uitgestoken

“Mijn cliënt had daarvoor nog nooit een vinger naar haar of de kinderen uitgestoken. En als zij niet naar dat mes had gegrepen in de keuken, dan had hij het ook nooit in zijn handen gehad in de garage”, pleitte advocaat Pol Vandemeulebroucke.

Nesib B. had het slachtoffer 26 keer gestoken, maar toch betwist de verdediging de intentie om te doden, alsook de voorbedachtheid. “Hij was zo overmand door emoties dat hij elke zelfcontrole verloor. Dit was geen weloverwogen, doordachte beslissing”, aldus meester Johan Platteau.

De vijf kinderen van het stel worden nu opgevangen door de familie van de beklaagde, die het proces bijwoonde. “Ik schaam me dood dat ik hier sta voor dit hof, voor mijn familie. Het spijt me. Het was echt niet mijn bedoeling om haar te doden.”

Arrest op 1 februari.