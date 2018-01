Belgische dakloze kreeg uitvaart in Vaticaan

Brussel - Een Belgische dakloze heeft donderdag een uitvaart gekregen in het Vaticaan. De 65-jarige Cesar Willy De Vroe noemde zichzelf wel eens “de zwerver van God” omdat hij alles had verloren wat hij ooit had: zijn familie, zijn hele bezit en zijn gezondheid. Dat meldt Kerknet vrijdag.

Cesar Willy De Vroe overleed op 4 januari, vlak voor het feest van de Openbaring van de Heer (Driekoningen). Na de uitvaartplechtigheid werd hij volgens Kerknet begraven op het Camposanto dei Teutonici e dei Fiamminghi, de historische begraafplaats voor Vlaamse, Duitse en Nederlandse pelgrims binnen de muren van het Vaticaan. De Vroe krijgt er een laatste rustplaats naast de Vlaamse dakloze Willy Herteleer, die in 2015 overleed nadat hij dertig jaar in Rome op straat had geleefd.

Volgens Kerknet overleefde hij jarenlang in rauwe omstandigheden op straat. In 1999 vatte hij opnieuw moed toen hij werd opgevangen door de Italiaanse priester Daniele Bisato, pastoor van de Sint-Augustinusparochie in Ventimiglia. Sinds september vorig jaar verbleef De Vroe bij de Missionarissen van Naastenliefde in Rome.

Mgr. Dirk Smet, de rector van het Pauselijk Belgisch College in Rome, eerde de man in zijn homilie tijdens de uitvaart. De dakloze man had vier broers en zussen, die allemaal het contact met elkaar hadden verloren. “Zijn leven vertoont veel gelijkenis met dat van de Bijbelse figuur Job, die alles had verloren wat hij ooit bezat. Maar op zijn 47ste vond hij de weg terug naar de kerk. Cesar stond bekend om zijn vrijgevigheid”, aldus Mgr. Smet.