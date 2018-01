Het boevendorpje van drugscrimineel John H.: “Die knul probeert gewoon maar zijn boterham te verdienen”

De topcrimineel John H. (60), die werd opgepakt in een grootschalig drugsonderzoek, wordt in zijn Noord-Brabantse dorp Sint-Willebrord, op een paar kilometer van Essen, nog steeds op handen gedragen. Een bezoek aan het plekje dat al decennia bekend staat als schuilplaats van ongure types, en met de onderzoeken naar de drugsmaffia alweer negatief in het nieuws komt.

Komen we alweer negatief in het nieuws?” Piet (71), geboren en getogen Willebrorder, wil liever niet met zijn volledige naam in de krant. Maar na de arrestatie van zijn dorpsgenoot John H. moet ...