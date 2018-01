Vorig jaar in 18 wagens alcoholslot geplaatst

Vorig jaar werden er 18 alcoholsloten geplaatst. Dat is vernomen van Vias institute, het Belgisch kenniscentrum dat de verkeersveiligheid, de mobiliteit en de maatschappelijke veiligheid wil verbeteren. Het cijfer ligt in lijn met de voorgaande jaren.

Momenteel is het de politierechter die beslist of een alcoholslot wordt opgelegd. De praktijk leert dat de maatregel niet vaak wordt gebruikt.

Met het van kracht worden van de nieuwe wetgeving rond de bestraffing van dronken rijden, verwacht Vias institute in de toekomst wel een forse toename van het aantal geplaatste alcoholsloten. Vanaf een alcoholpercentage van 1,8 gram per liter zou er een alcoholslot moeten worden opgelegd voor een periode van 1 tot 3 jaar of definitief. Voor recidivisten komt die grens op 1,2 gram per liter. De eindbevoegdheid blijft wel bij de rechter liggen.

Vias institute toont zich voorstander van een alcoholslot. “Omdat het meer is dan zomaar een toestel dat bepaalt of je de wagen al dan niet kan starten. Er zit een omkaderingsprogramma bij”, aldus woordvoerder Stef Willems.