Neurochirurge die dochter ombracht, blijft twee maanden langer in de cel

De Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling heeft vrijdag de voorlopige hechtenis van neurochirurge Mehrnaz D. met twee maanden verlengd. Dat meldt het Brusselse parket-generaal. De 49-jarige D. bracht eind juli haar 14-jarige dochter om het leven. Het zou D.’s bedoeling geweest zijn ook aan haar eigen leven een einde te maken, maar dat mislukte.

De nieuwe vriend van Mehrnaz D. trof het 14-jarige meisje op 26 juli 2017 levenloos aan in de flat van de vrouw in de Vaartstraat. Hij verwittigde meteen de hulpdiensten. Die konden alleen nog vaststellen dat het meisje overleden was. De politie kon haar moeder opsporen en oppakken aan de oprit van de E314 in Herent. De vrouw werd door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van moord.

Enkele dagen later bekende Mehrnaz D. dat ze haar dochter om het leven had gebracht. Volgens haar advocaat was de dochter zwaar ziek en waren zowel moeder als dochter depressief. De dochter streed al enkele jaren tegen kanker en er was in 2017 opnieuw een hersentumor bij haar vastgesteld. De moeder, een befaamde neurochrirurge, was bovendien verwikkeld in een vechtscheiding en zou grotendeels alleen hebben ingestaan voor de zorg voor haar dochter.

Begin oktober hield het Leuvense gerecht een reconstructie van de feiten.

