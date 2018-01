BINGETIP. ‘The Handmaids’s Tale’: De vrouwen vechten terug

Na een veroveringstocht op de Emmy’s (acht prijzen) heeft ‘The Handmaid’s Tale’ vorig weekend ook op de Golden Globes twee van de drie nominaties kunnen omzetten naar winst. Enkel actrice Ann Dowd zag de prijs voor beste vrouwelijke bijrol in een dramareeks naar Laura Dern gaan voor ‘Big Little Lies’, die andere straffe serie met sterke vrouwelijke rollen die met vier Globes de winnaar van de avond was en momenteel nog te bekijken is op VRT NU. Wie wil weten wat er zo speciaal is aan ‘The Handmaid’s Tale’, kan het eerste seizoen terugvinden in het aanbod van Proximus TV.