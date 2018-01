“Uitbater bekend danscafé filmde tientallen vrouwelijke klanten op het toilet”

Het parket van Kortrijk is een onderzoek gestart naar de uitbater van het Waregemse danscafé Bananas. De man wordt ervan beschuldigd met een verborgen camera tientallen vrouwelijke klanten te hebben begluurd op het toilet. “Ik zet geen voet meer binnen in dat café”, getuigt een van de slachtoffers in de Krant van West-Vlaanderen.

De verborgen camera zou geïnstalleerd zijn tussen de toiletten zelf en het plafond. Daar zou uitbater C.B., een vijftiger, zijn camera verborgen hebben.

De uitbater werd al verhoord door de speurders, al is op dit moment nog niet duidelijk wat hij precies gezegd heeft en of hij bekentenissen heeft afgelegd. Omdat het onderzoek nog loopt, weigert het parket voorlopig ook alle commentaar. Het bekende danscafé in de Olmstraat is op dit moment ook nog open. “De uitbater is op dit moment ook niet aangehouden”, aldus parketwoordvoerder Tom Janssens.

Een van de vrouwen die gefilmd werden, doet haar verhaal aan de Krant van West-Vlaanderen. “De dag voor oudejaar kreeg ik een telefoontje van de politie met de melding dat ik slachtoffer was van een strafbaar feit”, getuigt de 28-jarige Steffi Vanluchene uit Wielsbeke. “Ik wist niet wat me overkwam, tot ik hoorde dat ik blijkbaar gefilmd was op een toilet van een Waregems café.”

“Voorgesteld om met hem naar bed te gaan”

Omdat er de voorbije weken heel wat geruchten de ronde hadden gedaan over “voyeuristische praktijken”, wist Vanluchene meteen over welk café het ging. De 28-jarige heeft intussen een klacht ingediend tegen de uitbater. “Ik zet er geen stap meer binnen”, aldus Vanluchene die de voorbije jaren een vaste klant was in het danscafé. “De uitbater heeft me ook verschillende keren benaderd, hij gaf me meerdere keren een tik tegen de billen en stelde zelfs eens voor om met hem naar bed te gaan.”

Bij een huiszoeking bij C.B. zouden op een computer honderden filmpjes aangetroffen zijn, allemaal beelden uit de twee damestoiletten van het café. De camera zou verstopt hebben gezeten in een kleine hoek waar geen licht op valt en zoomde in op het decolleté van de dames.