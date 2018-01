De Britse politie heeft vrijdag een 27-jarige vrouw opgepakt in Heathrow, de Londense luchthaven. De vrouw wordt ervan verdacht “terreurplannen” te hebben gehad, zo meldt Scotland Yard.

De verdachte zou een 27-jarige, in Groot-Brittannië geboren vrouw zijn. Ze was op Heathrow geland na een vlucht vanuit de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba. De politie sloeg haar in de boeien en nam haar mee naar een politiekantoor in het zuiden van Londen. Daar wordt ze nog altijd vastgehouden.

