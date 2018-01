Zaterdagavond wordt in De Panne een nieuwe Miss België gekroond. Een verkiezing die al jaren aan populariteit inboet. Iedereen kent Ann Van Elsen, Goedele Liekens of Dina Tersago, maar de missen die de laatste tien jaar zijn verkozen, hebben weinig potten gebroken in de media. Kent u ze nog?

