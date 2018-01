Piste van nieuwe kerncentrale wordt dan toch niet onderzocht

Het scenario voor de bouw van een nieuwe kerncentrale tegen 2040 zal niet worden onderzocht voor het kernkabinet.

Opvallend politiek nieuws donderdagnamiddag: minister van Energie Marie-Christine Marghem zou laten onderzoeken of er misschien een nieuwe kerncentrale gebouwd moet worden, naar aanleiding van de verschillende mogelijke (financiële) scenario’s in het kader van het Energiepact.

Het debat over dat Energiepact ging aanvankelijk vooral over de volgende vraag: gaan de kerncentrales in ons land dicht in 2025 of blijven ze langer open? Dat een onderzoek voor een nieuwe kerncentrale nu ook op tafel zou liggen, werd dan ook op verbazing onthaald.

Maar niemand was echt voorstander van de bouw van een nieuwe kerncentrale, zo bleek na de ministerraad vrijdagvoormiddag. “Daar zit niemand op te wachten”, zei Open VLD-vicepremier Alexander De Croo nog voor de start. “We hebben de kernuitstap gestemd met een zeer grote meerderheid. Alle landen waar vandaag nog een nieuwe kerncentrale wordt gebouwd, wordt de geschatte kostprijs overschreden maal twee of zelfs maal drie.”

Een gelijkaardig geluid weerklonk bij CD&V. “Ik heb begrepen dat experten die in de kernenergie expertise hebben, zeggen dat dit scenario het duurste is en zich afvragen waar men zich mee bezig houdt”, zegt Kris Peeters, vice-premier voor CD&V.

Ook N-VA pleitte vrijdag niet per se voor een nieuwe centrale. “Het is logisch dat alle scenario’s bestudeerd worden als je een visie wil formuleren”, zegt Jan Jambon, N-VA-vicepremier aan VRT. “Maar dat betekent niet dat je alle opties neemt. Wij willen de twee jongste kernreactoren openhouden. Omdat we niet geloven dat een sluiting haalbaar is. Maar goed: uit de studie die momenteel gevoerd wordt kan blijken dat we ons vergissen. We zullen dus eerst de studie afwachten en dan pas conclusies trekken.”