Amerikaanse president Trump annuleert bezoek aan Londen en geeft Obama daar de schuld voor

“De reden waarom ik mijn reis naar Londen annuleer is dat ik geen grote fan ben van de regering-Obama die de wellicht best gelegen en fijnste ambassade in Londen voor een appel en een ei heeft verkocht, om een te ver gelegen nieuwe te bouwen voor 1,2 miljard dollar”, luidde de presidentiële tweet. “Een slechte zaak. Men wou dat ik het lint doorknipte. NEEN!”.

Reason I canceled my trip to London is that I am not a big fan of the Obama Administration having sold perhaps the best located and finest embassy in London for “peanuts,” only to build a new one in an off location for 1.2 billion dollars. Bad deal. Wanted me to cut ribbon-NO!