Jobs op helling bij Carrefour

Er dreigen weer veel banen te sneuvelen bij Carrefour België. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen. De warenhuisketen groeit amper en veel hypermarkten zijn niet rendabel genoeg. De bonden vrezen het ergste voor het herstelplan dat deze maand wordt voorgesteld.

“Er staat iets te gebeuren bij Carrefour en dat veroorzaakt onrust bij het personeel”, klinkt het bij de vakbonden. Op 23 januari stelt de nieuwe Franse topman zijn strategisch toekomstplan voor. Zeker is dat het plan ingrijpende gevolgen zal hebben voor Carrefour België, weten de kranten.

De bonden vrezen dat de directie wil snoeien in de aankoopafdeling door externe partners aan te trekken. Op die manier zou Carrefour België meer de focus kunnen leggen op voeding en onlineverkoop. Het aantrekken van externe partners zou zware gevolgen hebben voor de circa 800 werknemers in het hoofdkwartier in Evere. De bonden sluiten niet uit dat er ook winkels moeten sluiten.

De directie van Carrefour België benadrukt dat de onrust gebaseerd is op geruchten. Uitsluitsel valt over een dikke week, zo klinkt het. Bij de vorige herstructurering, zeven jaar geleden, verdwenen 1.700 jobs en 14 winkels.