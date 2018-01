Facebook kondigt grootste aanpassing in jaren aan: dit zal er veranderen

Facebook maakt zich klaar voor de grootste verandering in jaren. Dat heeft oprichter Mark Zuckerberg donderdag zelf bekendgemaakt. Vooral de manier waarop het nieuwsoverzicht wordt gerangschikt, zal helemaal veranderen.

Facebook is in eerste instantie ontwikkeld om mensen dichter bij elkaar te brengen. Een belangrijke factor daarbij is het nieuwsoverzicht met berichten van vrienden en familie. En net daar zal de grootste aanpassing gebeuren.

De komende paar maanden zullen er updates plaatsvinden in de rangschikking van dat nieuwsoverzicht. Het medium wil voortaan meer nadruk leggen op “betekenisvolle sociale interacties” in plaats van dat mensen gewoon door het overzicht scrollen.

Dit zal er veranderen

Op dit moment gebruikt Facebook signalen zoals hoeveel mensen reageren, commentaar geven of berichten delen om te bepalen hoe hoog iets verschijnt in het nieuwsoverzicht.

Na de update zullen berichten die uitnodigen tot gesprek en betekenisvolle interactie tussen mensen voorrang krijgen. Het sociale medium gaat zelf inschatten over welke berichten jij het wil hebben met je vrienden. Die berichten zullen dan hoger in jouw nieuwsoverzicht staan.

Foto: REUTERS

Berichten van vrienden en familie zullen voorrang krijgen op openbare content.

Wat betekent dat?

Concreet betekent dat dat er minder openbare content te zien zal zijn, waaronder video’s en andere berichten van bedrijven. “Je zal minder content van bedrijven en media zien”, aldus Zuckerberg. “En wat je ziet, zal aan strenge eisen moeten voldoen.”

Door de updates kunnen Facebookpagina’s op korte termijn een daling zien in hun bereik, de kijktijd van video’s en doorverwezen gebruikersverkeer. De impact zal van pagina tot pagina verschillen en wordt bepaald door verschillende factoren zoals het type content en de manier waarop mensen op Facebook reageren op die content.

Mensen krijgen wel een mogelijkheid om in de voorkeursinstellingen een optie “als eerste weergeven” te gebruiken voor Facebookpagina’s die ze leuk vinden.

Welke posts zorgen dan voor die zogenaamde “waardevolle interactie”?

Berichten die gesprekken tussen mensen stimuleren, krijgen een hogere plek in het nieuwsoverzicht. Live video’s zorgen bijvoorbeeld vaak voor discussie onder de kijkers op Facebook, zes keer zoveel als bij een reguliere video. Veel van de makers die video’s posten op Facebook stimuleren het gesprek.

In Facebookgroepen komen mensen vaak samen om openbare content te bespreken. Lokale bedrijven komen in contact met hun gemeenschap door relevante updates te posten en evenementen aan te maken. En nieuwsberichten van betrouwbare bronnen kunnen helpen om het gesprek over belangrijke onderwerpen op gang te brengen.

Het gebruik van zogenaamde “engagement-bait” om mensen aan te zetten tot commentaar op berichten ziet Facebook niet als waardevolle interactie. Die berichten zullen dus lager in het nieuwsoverzicht belanden.

Minder tijd op Facebook

Op korte termijn betekent de verandering wel dat er minder tijd op Facebook al worden gespendeerd. Op langere termijn zullen zowel de gebruikers als de bedrijven erop vooruitgaan, zo zegt Zuckerberg.

“Wij hebben feedback gekregen uit onze community dat de publieke content van bedrijven en media de persoonlijke momenten naar de achtergrond drukken”, klinkt het. “Ik ga nu ons doel veranderen: onze productieteams gaan zich focussen op relevante content die je meer betekenisvolle sociale interacties geeft, zoals berichten van vrienden en familie.”