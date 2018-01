Bloedklonters in longen houden Karelis poos van veld, maar “hij klonk heel positief”

Brute pech blijft KRC Genk ook in 2018 achtervolgen. Coach Philippe Clement moet het weer een poos zonder diepe spits Nikos Karelis stellen. Hij kreeg woensdagnacht last van een longembolie en moet minstens tot vanmiddag in het ziekenhuis blijven. Het is nog onduidelijk hoe lang de 25-jarige Griek out is. “Gelukkig klonk Nikos aan de telefoon zelf heel positief”, aldus Clement. Nochtans vallen de gevolgen van een embolie niet te onderschatten.