Eindelijk schot in zaak Seck

De officiële afronding, inclusief medische tests, zal pas iets voor in het weekend of op maandag zijn. Maar de kans dat Ibrahima Seck naar KRC Genk verhuist is na verdere onderhandelingen wel bijzonder groot geworden. Ook op het vlak van de gewenste buitenspeler komt er beweging in de zaak. Al wordt het nog een hele onderneming om de Ghanees Joseph Paintsil (19) binnen te vissen.

Huur afkopen

Paintsil wordt door het Ghanese Tema Youth aan Ferencvaros uitgeleend tot aan het einde van dit seizoen. De Hongaren beweren over een aankoopoptie te beschikken maar de speler betwist dat. Genk heeft een akkoord met Tema Youth en Paintsil om de speler nu al binnen te halen. Er moet dus een deal gesloten worden met Ferencvaros, om de laatste maanden van de huurovereenkomst af te kopen. Maar de huidige competitieleider wil zijn beste aanvaller – zes goals en vier assists in twaalf matchen – onder geen beding kwijt geraken. De snelle en behendige Paintsil (1,67m) speelde in het verleden meestal centraal maar schitterde de afgelopen vier matchen vanaf de linkerflank.