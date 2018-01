Anderlecht heeft vervanger voor Dendoncker in het vizier, Vanhaezebrouck wringt nog tegen

De interesse van West Ham voor Leander Dendoncker (22) wordt steeds concreter. Hein Vanhaezebrouck heeft het liever niet, maar RSCA heeft met Ognjen Vranjes (28) van AEK al een potentiële vervanger.

Anderlecht trekt fel aan de mouw van Ognjen Vranjes, een 33-voudige Bosnische international die voor AEK Athene speelt. Weldra volgt een bod van 2,5 à 3 miljoen euro voor de stevige verdediger. Sommige Griekse journalisten belden zelfs naar Herman Van Holsbeeck. “We kennen de speler, maar er is niets officieel”, antwoordde die. “De volgende dagen spreken we intern over transfers.”

Alles hangt af van Dendoncker zelf. Zoals hij gisteren weer speelde tegen Heerenveen is hij de nieuwe defensiepatron en als hij vertrekt, moet Anderlecht een vervanger achter de hand hebben. Dendoncker en zijn entourage sturen aan op een transfer, maar Hein Vanhaezebrouck is daar fel tegen gekant. “Dendoncker moet blijven”, herhaalde hij. “Lea moet er zich van bewust worden dat de clubs die nu geïnteresseerd zijn zeker niet de clubs zijn waar hij naartoe moet. Dat zijn teams die in grote competities spelen, maar onderaan bengelen. Het is er moeilijk om je te integreren, het zijn zoekende ploegen...Als hij zo blijft spelen, dan zullen er in juni veel grotere clubs aankloppen. En voor het geld moet hij het ook niet doen. Leander zal in zijn leven nog zoveel verdienen dat hij het hier nog wel vier extra maanden volhoudt. Hier kan hij zijn polyvalentie blijven ontwikkelen en een basisplaats bij de Rode Duivels versieren.”

Dendoncker vreest dat onder het toekomstige Anderlecht-bestuur met Marc Coucke de belofte om in juni te mogen vertrekken niet meer zal gelden. Er zijn prijsafspraken gemaakt voor nu en voor in juni en die moeten overeind blijven. “Zijn entourage zit misschien in een moeilijke situatie”, zei Vanhaezebrouck.