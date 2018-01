Man krijgt na 31 jaar prijzengeld uit ‘Pak de Poen’-show

Een man die in 1987 vruchte- loos op een telefoon zat te wachten die hem een pak geld kon opleveren dankzij het programma Pak de Poen – De show van 1 Miljoen, heeft dat geld alsnog gekregen. Hij had er wel de hulp van Rudi Vranckx voor nodig.

Veertien jaar was Arn Vervloet uit Keerbergen toen hij in 1987 thuis aan de telefoon gekluisterd zat. Hij wist dat hij gebeld zou worden door Manu Verreth, de presentator van het nieuwe BRT-programma Pak de Poen – De show van 1 Miljoen.

Verreth zou één vraag stellen, en een goed antwoord zou beloond worden met 25.000 Belgische frank, nu 1.145 euro. Maar het telefoontje ging de mist in: de lijn was bezet. Niet dat de 14-jarige Arn aan het bellen was: omdat Manu Verreth het nummer van de familie Vervloet live in de uitzending luidop had opgezegd, begonnen kijkers het nummer te bellen, waardoor het bezet raakte.

In het programma Van Algemeen Nut ontdekte Steven Van Herreweghe waarom de presentator van de Pak de Poen-show niet als eerste tot bij Arn raakte: Manu Verreth gebruikte een telefoon met een draaischijf, terwijl veel kijkers thuis al een toestel met drukknoppen hadden waarmee je sneller een nummer kon vormen.

Dankzij Steven Van Herreweghe kreeg Arn Vervloet alsnog de kans om zijn prijs te winnen. Hij kreeg de vraag die Manu Verreth hem in 1987 niet kon stellen: met welk lied zal Liliane St.Pierre België vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival? Arn Vervloet kreeg het antwoord Soldiers of Love ingefluisterd door Vranckx en won 1.145,22 euro.