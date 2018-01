Limburger Dries Vanthoor verliest de pole in 24 uur van Dubai

Vijftien Belgen nemen vandaag de start in de 24 Uur van Dubai. De bekendste naam is Tom Boonen, die de ‘24H Series’ afwerkt met WCB Racing, het team van Perenaar Mario Timmers. In Dubai beschikken ze wel nog niet over de gloednieuwe Mercedes AMG GT4. Timmers: “We konden de auto pas op 4 januari afhalen in Stuttgart en dat was te laat om hem raceklaar te krijgen voor Dubai. We rijden dus nog één keer met de BMW M235i, waarmee we vorig jaar de titel wonnen in onze klasse. We reden de tweede kwalificatietijd in onze categorie, maar die werd geschrapt omdat we met vier wielen buiten de track limits waren gegaan. Daardoor starten we als vijfde.”

De Belg met de beste kansen is Dries Vanthoor. Hij hoopt in de voetsporen te treden van zijn broer Laurens, die de wedstrijd won in 2016. De WRT-Audi leek op pole te mogen starten, maar de kanontijd van Vanthoors Duitse ploegmaat Christopher Mies was gereden onder gele vlag. Daardoor vertrekt de Lamborghini van Mirko Bortolotti vanop pole om 11 uur Belgische tijd. De andere ploegmaten van Vanthoor zijn Michael Vergers (Ned) en Mohammed Bin Saud Al Saud (SAr).

De andere Belg bij de Pro’s is Nico Verdonck (Lambda-Ford GT3 met Kechele, Csaba en Keilwitz). Dylan Derdaele moet door een val forfait geven bij Gulf Racing Japan (Porsche 991 GT3 R), waar Nicolas Saelens wel van de partij is. Hasselaar Glenn Van Parijs is de derde Limburger aan de start, hij vond een zitje op de Porsche 911-II Cup van het Duitse MRS.