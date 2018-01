Guus en Myrthe uit ‘Mijn Pop-uprestaurant’ openen samen restaurant in Maasmechelen

Maasmechelen - Verrassend nieuws uit ‘Mijn Pop-uprestaurant’-land. Myrthe Vranken (22) en Guus Coppens (30) openen in maart samen een restaurant in Maasmechelen. Opvallend, want de Limburgers deden elk apart met een andere partner mee aan het programma.

In de editie van 2015 ging Guus samen met zijn vriend Dries aan de haal met de overwinning met Asparaguus. Die samenwerking liep af toen Dries enkele maanden na het programma de keuken van Asparaguus in de Versuz kort en klein sloeg.

Myrthe probeerde in 2016 de prestatie van Guus te herhalen met chef Giordana Daniels aan haar zijde in L’Oro Nero. Dat lukte niet, en ook de vriendschap tussen de twee kreeg een flinke knauw.

Dries en Myrthe braken dus met hun partner en vonden onlangs elkaar. Myrthe heeft nu een pand gekocht aan de Dokter Haubenlaan in Maasmechelen, waar Guus binnenkort achter de potten zal staan. Het pand deed voorheen dienst als antiekwinkel ’t Hemelke. Dat het Maasmechelen is geworden is overigens geen toeval. Myrthe groeide er op en Guus is van het nabijgelegen Lanaken.

Ambitie hebben de twee alvast: “Op termijn is een Michelinster binnenhalen zeker onze ambitie”, zeggen ze in Het Laatste Nieuws.