Zon op de afspraak tijdens het weekend

Vrijdag begint de dag op vele plaatsen met nevel of mist die, net als de voorbije dagen, moeilijk gaat optrekken. Uit het lage grijze wolkendek kan er ook wat lichte regen of motregen vallen. Na de middag wordt het droger maar het blijft overal zwaarbewolkt. Dat meldt het KMI. We verwachten temperaturen rond 3 of 4 graden in de Ardennen, elders rond 5 of 6 graden.

Komende avond en nacht blijft het vrijwel droog en krijgen we geleidelijk ook enkele opklaringen. In het tweede deel van de nacht kan zich opnieuw nevel of mist vormen. Die kan in de Ardennen, met daar temperaturen rond het vriespunt, lokaal aanvriezen. In het noorden van het land blijven de temperaturen positief met waarden rond 2 à 3 graden.

Zaterdagochtend is het nog grijs met lage wolken, nevel en mist, maar geleidelijk komt de zon meer en meer tevoorschijn. De maxima liggen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 7 graden aan de kust, met waarden rond 6 graden elders in Vlaanderen. Met de brede opklaringen en een zwakke wind koelt het ‘s nachts snel af. Op de meeste plaatsen gaat het licht vriezen. Het kan wat nevelig worden en op sommige plaatsen is een aanvriezende mistbank mogelijk.

Na het opruimen van het lokale ochtendgrijs wordt het zondag een mooie, zonnige dag. Het kwik stijgt tot rond 5 graden.

Maandag is er eerst vooral hoge bewolking. Geleidelijk verschijnt er ook veel lage bewolking en in de namiddag gaat het, meestal licht, regenen. De maxima liggen rond 6 graden. De wind waait eerst matig uit het zuidzuidwesten, maar neemt in de loop van de dag toe tot vrij krachtig of krachtig. ‘s Nachts gaat het intenser regenen. In de Ardennen is winterse neerslag mogelijk. De wind neemt wel wat af.

Dinsdag is het wisselend bewolkt met buien. De bewolking neemt toe en vooral ‘s namiddags en ‘s avonds gaat het regenen. Er kan op sommige plaatsen overvloedig veel regen vallen. Tegelijkertijd neemt de wind weer flink toe. De maxima liggen rond 7 graden in het centrum. ‘s Nachts volgen er buien, die in de Ardennen winters worden. Vooral in de Hoge Venen zijn sneeuwbuien mogelijk.

Woensdag wordt het wisselend bewolkt met geregeld buien. In de Ardennen worden dit winterse buien en sneeuwbuien. De maxima liggen rond 5 graden in het centrum.

Donderdag kan het opnieuw flink gaan regenen en waaien. In de Ardennen is winterse neerslag mogelijk. De maxima liggen in de buurt van 5 graden in het centrum.