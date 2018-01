Einde verhaal voor Yanina Wickmayer in kwalificaties Australian Open: “Ik heb enkele fouten gemaakt”

Brussel - Yanina Wickmayer (WTA 117) is in de tweede ronde van de kwalificaties uitgeschakeld op de Australian Open in Melbourne. Ze raakte vrijdag niet voorbij de Australische Priscilla Hon (WTA 211). Onze landgenote verloor in drie sets: 6-2, 5-7 en 1-6. De wedstrijd werd halverwege stilgelegd door het slechte weer.

In de kwalificaties bij de vrouwen komt ook nog onze landgenote Ysaline Bonaventure (WTA 164) in actie tegen de Servische Ivana Jorovic (WTA 280). Haar wedstrijd was eigenlijk ook voor vrijdagvoormiddag (lokale tijd) gepland, maar door het weer werd die uitgesteld tot later op de dag.

“Dit is een lastige pil om te slikken”, reageerde een teleurgestelde Wickmayer na de nederlaag. “Zij heeft heel goed gespeeld. Ik heb kansen gekregen in de tweede set maar ik heb die niet gegrepen.”

“Ik heb enkele fouten gemaakt, want ik wilde echt heel agressief spelen”, vervolgde Wickmayer. “Ik denk dat ik de juiste tactiek hanteerde: ik speelde zoals het moest, maar sommige ballen gingen maar net buiten. En na de onderbreking door de regen had ik een andere speelster tegenover mij. Ze kwam uit kleedkamer en raakte elke bal goed. Ik had er geen verhaal meer tegen, dat is haar verdienste.”

Van Uytvanck kijkt duel tegen Martic met vertrouwen tegemoet

In het enkelspel bij de dames op de Australian Open zijn Elise Mertens (WTA 36), Kirsten Flipkens (WTA 73) en Alison Van Uytvanck (WTA 78) al rechtstreeks geplaatst voor de hoofdtabel. Zij komen volgende week in actie.

Vorig jaar miste Alison Van Uytvanck de Australian Open door blessureleed. “Ik moest thuisblijven na een operatie aan de rechterpols. Je kan je inbeelden dat ik nu erg veel zin heb om te spelen”, zegt ze vrijdag in Melbourne.

Van Uytvanck, nummer 78 van de wereld, staat voor de vierde keer op de hoofdtabel. Nog nooit kon ze de eerste ronde overleven. Tegen de Kroatische Petra Martic (WTA 81) hoopt ‘Ali’ daar verandering in te brengen.

“Ik voel me goed. Ik heb enkele matchen in de benen, in Auckland en Hobart, en ik vind dat ik goed sta te spelen”, stelt Van Uytvanck. “Deze winter heb ik hard aan mijn conditie gewerkt. Wat het tennis betreft, wil ik graag nog dominanter worden.”

Met Martic treft Van Uytvanck een opponente die een gelijkaardige speelstijl heeft. “Ze mag terugblikken op een mooi jaar, met achtste finales in Roland Garros en Wimbledon. Ze stond al in de top 30, geloof ik (42e in 2012, red). Nu, Martic is een betere loting dan Serena of Azarenka, tegen wie ik hier al heb gespeeld. Ze heeft een spel dat op het mijne gelijkt. Het is een wedstrijd die ik moet aankunnen. Ik ga proberen ervan te profiteren.”