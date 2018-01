Belg uit Nieuw-Zeeland gezet omdat hij worsten binnensmokkelde

Een Belg is uit Nieuw-Zeeland gezet wegens het “smokkelen van worsten”. Die werden bij de bagagecontrole op de luchthaven van Auckland aangetroffen in zijn bagage. “We zijn onbuigzaam wat betreft internationale reizigers die opzettelijk onze regels voor bioveiligheid overtreden”, luidt het in een mededeling van de Nieuw-Zeelandse autoriteiten.

De Belgische man, die een werkvisum had voor Nieuw-Zeeland, werd bij zijn terugkeer op de luchthaven van Auckland gecontroleerd op “bioveiligheid”. Daarbij vonden de controleurs vijf worsten: twee salami’s en drie varkensworsten. “De passagier probeerde die te verbergen in een rugzak”, luidt het in een mededeling van het ministerie van Primaire Industrieën.

“De worsten bleken varkens- en salamiworsten te zijn, die beide drager kunnen zijn van ziektes die het potentieel hebben om grootschalige schade aan de Nieuw-Zeelandse landbouw aan te richten”, luidt het voorts. “De man werd de toegang tot Nieuw-Zeeland ontzegd nadat hij had toegegeven dat hij de worsten wilde verbergen voor de ambtenaren van bioveiligheid.” De man had ook bekend “op de hoogte te zijn van de strenge eisen op het gebied van bioveiligheid in Nieuw-Zeeland”.

Het ministerie benadrukt dat het “onbuigzaam” is voor reizigers die de regels overtreden. “Het is meer dan duidelijk dat elke aankomende passagier artikelen moet aangeven of verwijderen die een risico kunnen inhouden voor de bioveiligheid van Nieuw-Zeeland.”