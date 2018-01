Regeringsvorming Duitsland: Onderhandelaars al 20 uur bij elkaar

De onderhandelaars van het kartel CDU-CSU en de sociaaldemocratische SPD hebben tot in de vroege uurtjes van vrijdag vergaderd over de basis voor eventuele regeringsonderhandelingen. Na de marathongesprekken is het einde echter nog steeds niet in zicht. Een mislukking van de verkennende gesprekken voor een ‘grote coalitie’ wordt dan ook niet uitgesloten.