VN-bureau over ‘klotelanden’-uithaal van Trump: “Racistische uitspraken”

Het mensenrechtenafdeling van de Verenigde Naties (VN) is niet te spreken over de uithaal van Amerikaans president Donald Trump naar vluchtelingen uit ‘klotelanden’ als Haïti en El Salvador.

Enkele wetgevers stelden voor om de bescherming van immigranten uit Haïti, El Salvador en Afrikaanse landen te herstellen, als onderdeel van een deal tussen verschillende Democraten en Republikeinen. Dat zeggen twee mensen die geïnformeerd werden over de vergadering.

President Trump zou volgens hen gereageerd hebben met: “Why are we having all these people from shithole countries come here?” of “Waarom hebben wij al die mensen uit klotelanden die naar hier komen?” Hij zou ook gezegd hebben: “Waarom hebben we meer Haïtianen nodig? Take them out.” Daarna zou hij gesuggereerd hebben dat de VS meer mensen uit landen als Noorwegen zou moeten binnenbrengen.

De wetgevers zouden geschokt hebben gereageerd. Eerder op de dag, in telefoongesprekken, was Trump volgens medewerkers nog positief over de deal, maar tijdens de vergadering veranderde hij zijn standpunt en leek hij niet geïnteresseerd.

VN-mensenrechtenbureau

“Ik heb hier geen ander woord voor dan “racistisch””, verklaarde Rupert Colville, woordvoerder van het VN-mensenrechtenbureau in een reactie. “Je kan hele landen en continenten niet als ‘kloteplaatsen’ afdoen, en hun hele bevolking, die niet blank is, daardoor als niet welkom bestempelen.”

“Deze uitspraken laten de slechtst mogelijke kant van de mensheid zien en gaan over het goedkeuren en aanmoedigen van racisme en xenofobie. Het zal vermoedelijk het leven van heel wat mensen vernietigen.”

Ook de Democraten vinden dat Trump met deze uitspraken bewijst dat hij een racist is. Velen drukten hun ongenoegen uit via Twitter, en vroegen hun Republikeinse collega’s de uitspraken te verwerpen. Volgens Trump zelf wordt zijn uitspraak buiten proportie opgeblazen door de media.

Reacties

De voormalige Haïtiaanse president Laurent Lamothe reageerde kort na de uitspraken verontwaardigd. “De wereld is vandaag getuige van een nieuw dieptepunt. Totaal onaanvaardbaar. Het toont alleen maar een nooit gezien gebrek aan respect en onwetendheid in de recente geschiedenis van de Verenigde Staten”, schrijft de man op Twitter.

Veel harder was de voormalige Mexicaanse president Vincente Fox Quesada. Volgens hem is Trump’s mond “de smerigste kloteplaats ter wereld”. Hij vraagt zich af “met welke autoriteit hij mag verkondigen wie wel en niet welkom is in de Verenigde Staten.”

Woordvoerder verdedigt standpunt

Een woordvoerder verdedigde Trumps standpunt over immigratie in het algemeen, zonder in te gaan op deze specifieke uitspraken. “Bepaalde politici kiezen om te vechten voor andere landen, maar president Trump zal altijd vechten voor het Amerikaanse volk”, zei woordvoerder Raj Shah. “Zoals andere landen die immigratie hebben gebaseerd op verdiensten, vecht president Trump voor permanente oplossingen die ons land sterker maken door diegenen welkom te heten die kunnen bijdragen aan onze maatschappij, onze economie kunnen doen groeien en kunnen integreren in ons geweldige land.”

Volgens een recent rapport in The New York Times zou Trump eerder ook gezegd hebben dat mensen van Haïti “allemaal aids hebben” en dat mensen van Nigeria nooit “naar hun hutten zouden terugkeren” in Afrika als ze visums zouden krijgen voor de VS. Maar volgens persverantwoordelijke van het Witte Huis Sarah Sanders zou dat rapport vals geweest zijn.